До столиці Афганістану прибули американські війська

Американські війська прибули в афганську столицю Кабул для надання допомоги в евакуації. Військові повинні допомогти евакуювати персонал посольства та інших цивільних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Вони (військові, - ред.) прибули, їх прибуття триватиме до завтра", - сказав офіційний представник США на умовах анонімності.

Сьогодні таліби наблизилися до Кабула, захопивши ключове місто в 70 кілометрах від столиці - Пулі-Алам. Він вважається ключовим плацдармом для потенційного нападу на Кабул.

Член місцевої ради провінції на умовах анонімності розсказав Reuters, що таліби не зустріли особливого опору.

У той же час, Пентагон повідомив, що до вечора неділі в Кабул прибудуть два батальйони морської піхоти і один піхотний батальйон, в яких буде задіяно близько 3 тисяч військовослужбовців.