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У столиці Ємену сталися вибухи на складах зі зброєю

Новини » Надзвичайні події    23.01.2019 - 09:08
У столиці Ємену сталися вибухи на складах зі зброєю
Ілюстративне фото (twitter.com/SenWarren)

Вибухи сталися на складах, розташованих в різних районах на півдні Сани

У столиці Ємену місті Сана сталися два вибухи на складах зі зброєю та ракетами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

Згідно з даними джерел видання, вибухи сталися на складах, розташованих в різних районах на півдні міста.

Також місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи в місті. До місця події виїхали пожежні і машини швидкої допомоги.

Нагадаємо, верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет раніше закликала вжити термінових заходів для припинення конфлікту в Ємені. Вона закликала зробити все можливе для того, щоб зупинити страждання мирного населення.

Крім того, держсекретар США Майк Помпео закликав коаліцію зупинити авіанальоти в Ємені. Помпео підкреслював, що повстанці-хусити, підтримувані Іраном, повинні припинити завдавати ракетні удари.

Коаліція Саудівської Аравії завдала авіаударів по столиці Ємену
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