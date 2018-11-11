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В ООН призывают остановить столкновения в Йемене

Новости » Политика    11.11.2018 - 03:33
Иллюстративное фото (twitter.com/SenWarren)
Иллюстративное фото (twitter.com/SenWarren)

Комиссар ООН призывает все стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала принять срочные меры для прекращения конфликта в Йемене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Бачелет призывает сделать все возможное для того, чтобы остановить страдания мирного населения.

"Коалиция под руководством Саудовской Аравии, боевики из движения "Ансаруллах" должны сделать все возможное для прекращения страданий мирного населения", - заявила верховный комиссар ООН по правам человека.

Также она подчеркнула, что ситуация в районе порта Ходейда очень сильно напряженная из-за активизации боевых действий. Бачелет призывает стороны конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права.

Кроме этого, она напомнила, что в районах Худейда, Сада и Сана с 31 октября было нанесено как минимум 110 авиаударов.

Напомним, госсекретарь США призвал коалицию остановить авианалеты в Йемене. Он отметил, что повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, должны прекратить наносить ракетные удары по Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.

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