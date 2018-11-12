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В Йемене в течение суток погибли 149 человек, - AFP

Новости » Происшествия    12.11.2018 - 09:13
Иллюстративное фото (twitter.com/SenWarren)
Иллюстративное фото (twitter.com/SenWarren)

Такие данные агентству сообщили источники среди медиков и военных

В порту Ходейда в Йемене в течение суток погибли 149 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию агентства AFP.

Такие данные агентству сообщили источники среди медиков и военных.

В Йемене в течение суток погибли 149 человек, - AFP

"149 человек убито в течение 24 часов в йеменском порту Ходейда", - сказано в сообщении.

Напомним, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет ранее призвала принять срочные меры для прекращения конфликта в Йемене. Она призывала сделать все возможное для того, чтобы остановить страдания мирного населения.

По словам верховного комиссара, ситуация в районе порта Ходейда очень сильно напряженная из-за активизации боевых действий. В частности, в районах Худейда, Сада и Сана с 31 октября было нанесено как минимум 110 авиаударов.

Как писало РБК-Украина ранее, госсекретарь США Майк Помпео призвал коалицию остановить авианалеты в Йемене. Помпео подчеркивал, что повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, должны прекратить наносить ракетные удары.

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