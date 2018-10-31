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Госсекретарь США призвал коалицию остановить авианалеты в Йемене

Новости » Политика    31.10.2018 - 06:59
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео призвал арабскую коалицию остановить боевые действия

Госсекретарь США Майк Помпео призвал арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией остановить боевые действия в Йемене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он отметил, что повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, должны прекратить наносить ракетные удары по Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам. По словам Помпео, переговоры под руководством ООН о прекращении гражданской войны в Йемене начнутся в ноябре.

Как сообщается, с 2014 года в Йемене идут столкновения правительственной армии с повстанцами-хуситами. В 2015 году на йеменскую территорию вошла арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, поддержав правительственные войска.

Замгенсекретаря по гуманитарным вопросам ООН Марк Лоукок в сентябре 2018 года отмечал, что Йемен стоит на пороге гуманитарной катастрофы из-за ухудшения положения в республике.

Напомним, ранее сообщалось, что по меньшей мере 16 человек погибли в результате авиационного удара коалиции во главе с Саудовской Аравией по портовому городу Йемена Ходейда.

Бомбы попали в завод по упаковке овощей. По данным медиков, в ходе авиаудара еще 12 человек получили ранения. Все жертвы были рабочими завода.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиЙеменМайк Помпео
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