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Столиця ОАЕ введе комендантську годину і обмеження на в'їзд в емірат

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Абу-Дабі, П'ятниця 16 липня 2021 00:11
Столиця ОАЕ введе комендантську годину і обмеження на в'їзд в емірат Фото: Абу-Дабі вводить обмеження на в'їзд в емірат (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Комітет з надзвичайних ситуацій в столиці ОАЕ Абу-Дабі оновив процедури для тих. хто приїжджає в емірат. Влада також прийняла рішення ввести з 19 липня комендантську годину у зв'язку з поширенням нових штамів коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство WAM.

Особи, які отримали негативний результат ПЛР-тесту, зможуть в'їхати в країну протягом 48 годин або протягом 24 годин, якщо вони проходили експрес-тест, що застосовується в ОАЕ.

При цьому ПЛР-тест повторно здають його через чотири дні, що пройшли експрес-тест на третій день мають здати ПЛР-тест.

Крім того, вводиться комендантська година з опівночі до 05:00 з метою вжиття щоденних заходів щодо санітарної обробки вулиць та об'єктів громадського користування. У ці години буде повністю скасовано рух особистого і громадського автотранспорту, а також заборонено пересування населення.

Нагадаємо, у травні Об'єднані Арабські Емірати оголосили про початок поширення у країні вакцини від COVID-19 місцевого виробництва. Вона називається Hayat-Vax.

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