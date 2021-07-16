Столица ОАЭ введет комендантский час и ограничения на въезд в эмират

Комитет по чрезвычайным ситуациям в столице ОАЭ Абу-Даби обновил процедуры для приезжающих в эмират. Власти также приняли решение ввести с 19 июля комендантский час в связи с распространением новых штаммов коронавируса .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство WAM .

Получившие отрицательный результат ПЦР-теста лица смогут въехать в страну в течение 48 часов или в течение 24 часов, если они проходили экспресс-тест, применяющийся в ОАЭ.

При этом ПЦР-тест повторно сдают его через четыре дня, прошедшие экспресс-тест на третий день должны будут сдать ПЦР-тест.

Кроме того, вводится комендантский час с полуночи до 05:00 в целях принятия ежедневных мер по санитарной обработке улиц и объектов общественного пользования. В эти часы будет полностью отменено движение личного и общественного автотранспорта, а также запрещено передвижение населения.