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У столичному регіоні Фінляндії з 4 вересня послаблять карантин

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Фінляндія, П'ятниця 03 вересня 2021 17:15
У столичному регіоні Фінляндії з 4 вересня послаблять карантин Фото: у столичному регіоні Фінляндії з 4 вересня послаблять карантин (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Фінляндії прийняв рішення послабити карантинні заходи в столичному регіоні Уусімаа. Обмеження пом'якшать у суботу, 4 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.

У місцевих органах охорони здоров'я вважають, що ситуація з COVID в регіоні все ще залишається ризикованою, проте обмеження на масові збори вже можна послаблювати.

Зокрема, у столичному регіоні скасують вимоги на дистанцію у два метри для учасників заходів у приміщенні, однак на зборах від десяти осіб (у приміщенні) та від 50 на відкритому повітрі необхідно буде носити маски.

Заходи всередині приміщень можна буде проводити за участю до 50% від місткості залу.

Ослаблення діятиме щонайменше до 30 Вересня.

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