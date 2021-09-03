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В столичном регионе Финляндии с 4 сентября ослабят карантин

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Финляндия, Пятница 03 сентября 2021 17:15
В столичном регионе Финляндии с 4 сентября ослабят карантин Фото: В столичном регионе Финляндии с 4 сентября ослабят карантин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Финляндии приняло решение ослабить карантинные меры в столичном регионе Уусимаа. Ограничения смягчат в субботу, 4 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.

В местных органах здравоохранения считают, что ситуация с COVID в регионе все еще остается рискованной, однако ограничения на массовые собрания уже можно ослаблять.

В частности, в столичном регионе отменят требования на дистанцию в два метра для участников мероприятий в помещении, однако на собраниях от десяти человек (в помещении) и от 50 на открытом воздухе необходимо будет носить маски.

Мероприятия внутри помещений можно будет проводить с участием до 50% от вместимости зала.

Ослабление будет действовать по меньшей мере до 30 сентября.

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