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Не варто шукати винного щодо неконституційності карантину, - Разумков

Автор: Надія Собенко

Не варто шукати винного щодо неконституційності карантину, введеного через COVID-19. В таких умовах, як під час пандемії коронавірусу, не доводилося працювати жодній владі.

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Про це сказав голова Верховної ради Дмитро Разумков під час ток-шоу "Свобода слова", передає кореспондент РБК-Україна.

"В тих умовах, в яких працювали і парламент, і Кабінет міністрів і Офіс президент ніхто до цього не працював. Тут не варто шукати винних, тут варто зробити висновки і не допускати їх надалі", - сказав Разумков.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 жовтня і заборонив в'їзд у країну іноземних громадян.

Також в Україні оновлені карантинні зони, в "червону" зону з найбільш жорсткими обмеженнями потрапили 10 міст та 11 районів.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що введення тотального карантину в Україні навесні допомогло запобігти першій хвилі коронавірусу в країні і підготувати систему надання медичної допомоги хворим COVID-19.

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Новини України карантинДмитро РазумковКоронавірус