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Безконтрольне скасування карантинних заходів веде до катастрофи, - ВООЗ

Женева, Понеділок 31 серпня 2020 21:12
Безконтрольне скасування карантинних заходів веде до катастрофи, - ВООЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебрейесус (who.int)
Автор: РБК-Україна

У світі через швидке поширення COVID-19 були введені різні обмежувальні заходи - у тому числі дотримання соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту. Безконтрольне скасування обмежувальних заходів може призвести до справжньої катастрофи.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус під час брифінгу.

За його словами, країнам, що бажають відкрити кордони і пустити на самоплив поширення коронавірусу - потрібно чекати неприємних наслідків таких дій.

"Якщо країни серйозно налаштовані на те, щоб відкритися, вони повинні бути серйозно налаштовані на боротьбу з передачею COVID-19", - заявив Гебрейесус.

Він також додав, що, чим більше "держави контролюють поширення вірусу, тим більше вони можуть відкриватися". Але скасовувати всі заходи разом без якого або контролю - "це шлях до катастрофи".

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що повернення вболівальників на трибуни призведе до спалаху коронавірусу.

Крім того, у ВООЗ визнали, що пандемія коронавірусу не залежить від сезонності.

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