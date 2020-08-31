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У МОЗ розповіли, чим допомогло введення жорсткого карантину навесні

Київ, Понеділок 31 серпня 2020 18:23
У МОЗ розповіли, чим допомогло введення жорсткого карантину навесні
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Введення тотального карантину в Україні навесні допомогло запобігти першу хвилю коронавірусу в країні. Також це допомогло підготувати систему надання медичної допомоги хворим COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Коли у нас був тотальний карантин на території країни, чого ми досягли? Ми реально розірвали цю ланцюг і збили передачу інфекції, першу хвилю, як-то кажуть. Тобто у нас не було тієї ситуації, яка була в західноєвропейських країнах. По-друге, ми змогли підготувати систему надання медичної допомоги хворим COVID-19", - заявив глава МОЗ.

Нагадаємо, в Україні оновлені карантинні зони, в "червону" зону з найбільш жорсткими обмеженнями потрапили 10 міст та 11 районів.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 жовтня і заборонив в'їзд у країну іноземних громадян.

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