У Чехії допускають можливий вихід Угорщини з Євросоюзу

Останні дії Угорщини роблять теоретично ймовірною ситуацію, коли країна може вийти зі складу Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра уряду Чехії з європейських питань Мікулаша Бека, зроблену в інтерв'ю iROZHLAS .

"У ЄС переговори часто важкі, і їх можуть вести багато країн. Та Угорщина, на мій погляд, пройшла довгий шлях до краю своєрідної прірви, і тепер вона має вирішити: відійти від цього краю чи ризикнути й стрибнути, про наслідки чого я спекулювати не хочу", - сказав посадовець.

Він зазначив, що теоретично може мовитися про вихід з ЄС.

Водночас Бек вважає невеликим позитивним знаком те, що Угорщина відмовилася від своєї вимоги вилучити трьох російських олігархів із санкційного списку.