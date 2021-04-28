Середня зарплата в Україні за місяць зросла більш ніж 1 тисячу гривень

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в березні 2021 року склала 13 612 гривень. Це на 1 063 гривні більше у порівнянні з лютим (12 549 гривень).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, за останній рік (у порівнянні з березнем минулого року) зарплата зросла на 18,9%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 9,5%.

Найвища нарахована зарплата в березні була в Києві - 20 132 гривень, найнижча - в Житомирській області - 10 675 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сферах "Інформація та телекомунікації" - 25 504 гривень, "Фінансова та страхова діяльність" - 24 279 гривень, найнижчу - "Тимчасове розміщення та організація харчування" - 7 749 гривень.