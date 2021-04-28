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Середня зарплата в Україні за місяць зросла більш ніж 1 тисячу гривень

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 15:45
Середня зарплата в Україні за місяць зросла більш ніж 1 тисячу гривень Фото: Середня зарплата українців зросла на 1 тисячу гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника підприємств, установ та організацій України в березні 2021 року склала 13 612 гривень. Це на 1 063 гривні більше у порівнянні з лютим (12 549 гривень).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, за останній рік (у порівнянні з березнем минулого року) зарплата зросла на 18,9%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) за рік зросла на 9,5%.

Середня зарплата в Україні за місяць зросла більш ніж 1 тисячу гривень

Найвища нарахована зарплата в березні була в Києві - 20 132 гривень, найнижча - в Житомирській області - 10 675 гривень.

Найбільшу зарплату отримують у сферах "Інформація та телекомунікації" - 25 504 гривень, "Фінансова та страхова діяльність" - 24 279 гривень, найнижчу - "Тимчасове розміщення та організація харчування" - 7 749 гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна заробітна платня штатних працівників за січень-грудень 2020 року становила 11 591 гривню. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 10,4%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла за рік на 7,4%.

Національний банк України прогнозує, що номінальна зарплата українців у 2021 році зросте на 17,8%, реальна зарплата українців (з урахуванням інфляції) зросте в 2021 році на 8,6%.

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