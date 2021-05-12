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Вартість імпортного газу зростає: Митниця визначила середню ціну за останній місяць

Автор: Олександр Білоус

Державна митна служба України обчислила середню митну вартість імпортного природного в період з 1 по 30 квітня 2021 року. Ціна становить 675,2765 грн./тис. кВт*год або 24,1527 доларів/тис. кВт*год.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

З квітня Держмитслужба почала надавати дані щодо вартості імпортного газу у кВт*год. Раніше ця інформація подавалася за тисячу кубометрів.

Якщо перевести ці дані в кубометри, у квітні ціна становитиме 7 124 гривен за тисячу кубометрів або 254,8 доларів. Отже за останній місяць ціна в доларах зросла на 21,5%.

Нагадаємо, ціна імпортного газу впала до мінімуму у червні 2020 року - 88 доларів за тисячу кубометрів. Після цього вона зростала та досягла максимуму у 250 доларів на початку 2021 року.

За даними Держмитслужби, середня митна вартість імпортного природного газу у березні 2021 року склала 5820,6 гривень за 1 тисячу кубометрів. У доларовому еквіваленті ціна газу склала 209,7 доларів.

За прогнозом НБУ, влітку 2021 року вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа.

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