Стоимость импортного газа растет: Таможня назвала среднюю цену за последний месяц

Государственная таможенная служба Украины вычислила среднюю таможенную стоимость импортного природного в период с 1 по 30 апреля 2021 года. Цена составляет 675,2765 грн./тыс. кВт*ч или 24,1527 долларов/тыс. кВт*ч.
Об этом сообщается на сайте Минэкономики.
С апреля Гостаможслужба начала предоставлять данные о стоимости импортного газа в кВт*ч. Ранее эта информация подавалась за тысячу кубометров.
Если перевести эти данные в кубометры, в апреле цена составит 7 124 гривен за тысячу кубометров или 254,8 долларов. Таким образом, за последний месяц цена в долларах выросла на 21,5%.
Напомним, цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года - 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла максимума в 250 долларов в начале 2021 года.
По данным Гостаможслужбы, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в марте 2021 года составила 5820,6 гривен за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 209,7 долларов.
По прогнозу НБУ, летом 2021 года стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета.