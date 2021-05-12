Стоимость импортного газа растет: Таможня назвала среднюю цену за последний месяц

Государственная таможенная служба Украины вычислила среднюю таможенную стоимость импортного природного в период с 1 по 30 апреля 2021 года. Цена составляет 675,2765 грн./тыс. кВт*ч или 24,1527 долларов/тыс. кВт*ч.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

С апреля Гостаможслужба начала предоставлять данные о стоимости импортного газа в кВт*ч. Ранее эта информация подавалась за тысячу кубометров. Если перевести эти данные в кубометры, в апреле цена составит 7 124 гривен за тысячу кубометров или 254,8 долларов. Таким образом, за последний месяц цена в долларах выросла на 21,5%.