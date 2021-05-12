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Стоимость импортного газа растет: Таможня назвала среднюю цену за последний месяц

Автор: Александр Белоус

Государственная таможенная служба Украины вычислила среднюю таможенную стоимость импортного природного в период с 1 по 30 апреля 2021 года. Цена составляет 675,2765 грн./тыс. кВт*ч или 24,1527 долларов/тыс. кВт*ч.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

С апреля Гостаможслужба начала предоставлять данные о стоимости импортного газа в кВт*ч. Ранее эта информация подавалась за тысячу кубометров.

Если перевести эти данные в кубометры, в апреле цена составит 7 124 гривен за тысячу кубометров или 254,8 долларов. Таким образом, за последний месяц цена в долларах выросла на 21,5%.

Напомним, цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года - 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла максимума в 250 долларов в начале 2021 года.

По данным Гостаможслужбы, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в марте 2021 года составила 5820,6 гривен за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 209,7 долларов.

По прогнозу НБУ, летом 2021 года стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета.

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