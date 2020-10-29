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"Укрзалізниця" не планує підвищувати ціни на квитки

Київ, Четвер 29 жовтня 2020 14:07
"Укрзалізниця" не планує підвищувати ціни на квитки
Фото: потяг (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

"Укрзалізниця" не планує підвищувати вартість квитків для пасажирів цьогоріч і на початку наступного. Однак фінального рішення щодо тарифів на наступний рік ще немає.

Про це керівник філіалу "Пасажирська компанія" УЗ Олександр Перцовський заявив під час брифінгу.

"Жодних підвищень цього року не планується, аж до першого кварталу наступного року. Ми наразі в дискусії і розглядаємо варіант, що з другої половини наступного року, з другого кварталу можлива певна індексація цін на пасажирські перевезення", - сказав Перцовський.

Він також додав, що компанія з 1 листопада на майже 15% знизить вартість квитків на місця у вагонах першого класу "Інтерсіті". Також компанія впровадить диференціацію ціни залежно від терміну купівлі квитків. Таким чином, чим раніше куплений квиток, тим менша його ціна.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" може обмежити продаж квитків на потяги до 50%, якщо будуть відповідні рекомендації від Міністерства охорони здоров'я.

Крім того, з 26 жовтня УЗ дозволила продаж квитків з більшості станцій, які знаходяться у "червоній" зоні. Так, дозволили виїжджати з Тернополя, Івано-Франківська, Сум та Хмельницького.

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