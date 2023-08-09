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"Скорее уйдешь на пенсию". Экс-чемпион мира дерзко бросил вызов Ломаченко

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Среда 09 августа 2023 12:29
"Скорее уйдешь на пенсию". Экс-чемпион мира дерзко бросил вызов Ломаченко Фото: Шакур Стивенсон стремится вернуть чемпионские пояса (supersport.com)
Автор: Антон Федорцив

Американский боксер Шакур Стивенсон всерьез настроен выйти в ринг против опального украинца Василия Ломаченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter спортсмена.

26-летний американец призвал ветерана с украинским паспортом принять вызов и провести сражение. Они смогут сразиться за титул WBC, который вскоре станет вакантным.

"Василий Ломаченко, раньше я очень уважал тебя, но ты такой же трус, как и все вокруг. Ты скорее уйдешь на пенсию, чем выйдешь в ринг со мной?" – написал Стивенсон, добавив издевательские эмодзи.

В скором времени санкционировать бой двух боксеров должен Всемирный боксерский совет. Организация недавно позволила чемпиону WBC Хейни перейти в высший дивизион ради титульного боя с Прогрейсом. Пояс американца в легком весе станет вакантным, а у него будет звание "чемпиона в отпуске".

Кто такой Шакур Стивенсон

Уроженец Ньюарка, серебряный призер Олимпиады-2016. Перешел в профессионалы в 2017 году.

Провел 20 победных поединков в полулегкой, второй легкой и легкой весовой категориях. Бывший чемпион по версиям WBC, WBO, временный чемпион WBO. Боксерский стиль американца – сочетание качеств контрпанчера и аутфайтера.

Прозвище – Бесстрашный. Обручен с рэп-исполнительницей Мишель Регстон со сценическим псевдонимом Young Lyric.

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Василий Ломаченко Бокс
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