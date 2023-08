"Скорее уйдешь на пенсию". Экс-чемпион мира дерзко бросил вызов Ломаченко

26-летний американец призвал ветерана с украинским паспортом принять вызов и провести сражение. Они смогут сразиться за титул WBC, который вскоре станет вакантным.

"Василий Ломаченко, раньше я очень уважал тебя, но ты такой же трус, как и все вокруг. Ты скорее уйдешь на пенсию, чем выйдешь в ринг со мной?" – написал Стивенсон, добавив издевательские эмодзи.

В скором времени санкционировать бой двух боксеров должен Всемирный боксерский совет. Организация недавно позволила чемпиону WBC Хейни перейти в высший дивизион ради титульного боя с Прогрейсом. Пояс американца в легком весе станет вакантным, а у него будет звание "чемпиона в отпуске".

Уроженец Ньюарка, серебряный призер Олимпиады-2016. Перешел в профессионалы в 2017 году.

Провел 20 победных поединков в полулегкой, второй легкой и легкой весовой категориях. Бывший чемпион по версиям WBC, WBO, временный чемпион WBO. Боксерский стиль американца – сочетание качеств контрпанчера и аутфайтера.

Прозвище – Бесстрашный. Обручен с рэп-исполнительницей Мишель Регстон со сценическим псевдонимом Young Lyric.

Man @VasylLomachenko I used to have a lot of respect for u but u just as scary as everybody else I see.. U rather retire then get in the ring wit me?