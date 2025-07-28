"Стол мира накроют в Турции": Эрдоган ожидает завершения войны РФ против Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Украине и России удастся договориться о завершении войны. В Турции "накроют стол мира".
Как передает РБК-Украина, заявление турецкого лидера приводит Hurriyet.
Эрдоган напомнил, что его страна активизировала дипломатические усилия ради мира на фоне того, как в соседних для Турции странах продолжают усиливаться кризисы и войны.
По словам президента Турции, в войне России против Украины Анкара "придерживается политики, выступающей за мир".
Он напомнил, что на третьем раунде переговоров в Стамбуле украинские и российские чиновники договорились провести новый обмен военнопленными.
"Мы считаем, что эта война должна закончиться. Как переговорный стол был накрыт в Стамбуле, так и стол мира снова будет накрыт в Турции - и эта кровопролитная война будет завершена", - подчеркнул Эрдоган.
Напомним, на прошлой неделе на переговорах украинская и российская делегации, в частности, обсуждали встречу на уровне лидеров.
Как рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, Украина предложила России до конца августа организовать четырехстороннюю встречу - при участии президента Владимира Зеленского, диктатора Владимира Путина, президента Дональда Трампа и президента Эрдогана.
После переговоров глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Украина и РФ "в принципе договорились" о встрече на уровне лидеров.
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