"Стіл миру накриють у Туреччині": Ердоган очікує завершення війни РФ проти України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що Україні та Росії вдасться домовитися про завершення війни. У Туреччині "накриють стіл миру".
Як передає РБК-Україна, заяву турецького лідера наводить Hurriyet.
Ердоган нагадав, що його країна активізувала дипломатичні зусилля заради миру на тлі того, як у сусідніх для Туреччини країнах продовжують посилюватися кризи та війни.
За словами президента Туреччини, у війні Росії проти України Анкара "дотримується політики, яка виступає за мир".
Він нагадав, що на третьому раунді переговорів у Стамбулі українські та російські чиновники домовилися провести новий обмін військовополоненими.
"Ми вважаємо, що ця війна має закінчитися. Як переговорний стіл був накритий у Стамбулі, так і стіл миру знову буде накритий у Туреччині - і ця кровопролитна війна буде завершена", - наголосив Ердоган.
Нагадаємо, минулого тижня на переговорах українська та російська делегації, зокрема, обговорювали зустріч на рівні лідерів.
Як розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров, Україна запропонувала Росії до кінця серпня організувати чотиристоронню зустріч - за участю президента Володимира Зеленського, диктатора Володимира Путіна, президента Дональда Трампа і президента Ердогана.
Після переговорів глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Україна і РФ "у принципі домовилися" про зустріч на рівні лідерів.
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