"Стіл миру накриють у Туреччині": Ердоган очікує завершення війни РФ проти України

Ердоган нагадав, що його країна активізувала дипломатичні зусилля заради миру на тлі того, як у сусідніх для Туреччини країнах продовжують посилюватися кризи та війни.

За словами президента Туреччини, у війні Росії проти України Анкара "дотримується політики, яка виступає за мир".

Він нагадав, що на третьому раунді переговорів у Стамбулі українські та російські чиновники домовилися провести новий обмін військовополоненими.

"Ми вважаємо, що ця війна має закінчитися. Як переговорний стіл був накритий у Стамбулі, так і стіл миру знову буде накритий у Туреччині - і ця кровопролитна війна буде завершена", - наголосив Ердоган.