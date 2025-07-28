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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Стіл миру накриють у Туреччині": Ердоган очікує завершення війни РФ проти України

Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що Україні та Росії вдасться домовитися про завершення війни. У Туреччині "накриють стіл миру".

Як передає РБК-Україна, заяву турецького лідера наводить Hurriyet.

Ердоган нагадав, що його країна активізувала дипломатичні зусилля заради миру на тлі того, як у сусідніх для Туреччини країнах продовжують посилюватися кризи та війни.

За словами президента Туреччини, у війні Росії проти України Анкара "дотримується політики, яка виступає за мир".

Він нагадав, що на третьому раунді переговорів у Стамбулі українські та російські чиновники домовилися провести новий обмін військовополоненими.

"Ми вважаємо, що ця війна має закінчитися. Як переговорний стіл був накритий у Стамбулі, так і стіл миру знову буде накритий у Туреччині - і ця кровопролитна війна буде завершена", - наголосив Ердоган.

Зеленський і Путін можуть зустрітися

Нагадаємо, минулого тижня на переговорах українська та російська делегації, зокрема, обговорювали зустріч на рівні лідерів.

Як розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров, Україна запропонувала Росії до кінця серпня організувати чотиристоронню зустріч - за участю президента Володимира Зеленського, диктатора Володимира Путіна, президента Дональда Трампа і президента Ердогана.

Після переговорів глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Україна і РФ "у принципі домовилися" про зустріч на рівні лідерів.

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