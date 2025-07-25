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Украина и РФ "в принципе договорились" о встрече Зеленского с Путиным, - глава МИД Турции

Пятница 25 июля 2025 22:44
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Украина и РФ "в принципе договорились" о встрече Зеленского с Путиным, - глава МИД Турции Фото: Хакан Фидан, глава МИД Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина и Россия в общих чертах согласны, что необходимо провести встречу президента Владимира Зеленского с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Фидан отметил, что война России против Украины привела к серьезным региональным и глобальным последствиям.

"Помимо гуманитарной трагедии, целые города разрушены - это с одной стороны, а с другой - мы сталкиваемся с ситуацией, которая может привести к более масштабной войне и расколу на международной арене. Это сложная и дорогостоящая война, в которой используется всё, кроме ядерного оружия", - добавил министр.

Он напомнил, что во время встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле на этой неделе обсуждались условия, при которых может состояться встреча Зеленского с Путиным.

"В принципе была достигнута договоренность о проведении саммита лидеров в Турции. Здесь переговорным делегациям предстоит большая работа", - считает Фидан.

Глава турецкого МИДа добавил, что по мере продвижения переговоров он наблюдает проявление воли к поиску компромисса. И если процесс продолжится в том же духе, то "может быть найдено промежуточное решение".

"У всех есть козырь, который они не раскрывают. Мы пытаемся создать для этого условия", - добавил он, не уточнив, что имеет в виду.

Встреча Зеленского с Путиным

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщали, что для украинской делегации приоритетной темой обсуждения на переговорах с Россией была организация встречи на уровне лидеров.

После завершения переговоров глава украинской делегации, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Украина предложила России провести встречу на уровне лидеров до конца лета.

Предусматривается, что участвовать также будут президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп.

При этом глава российской делегации, помощник российского диктатора Владимир Мединский не дал четкого ответа, согласна ли Москва на такое предложение.

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