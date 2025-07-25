Украина и РФ "в принципе договорились" о встрече Зеленского с Путиным, - глава МИД Турции

Украина и Россия в общих чертах согласны, что необходимо провести встречу президента Владимира Зеленского с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV .

Фидан отметил, что война России против Украины привела к серьезным региональным и глобальным последствиям.

"Помимо гуманитарной трагедии, целые города разрушены - это с одной стороны, а с другой - мы сталкиваемся с ситуацией, которая может привести к более масштабной войне и расколу на международной арене. Это сложная и дорогостоящая война, в которой используется всё, кроме ядерного оружия", - добавил министр.

Он напомнил, что во время встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле на этой неделе обсуждались условия, при которых может состояться встреча Зеленского с Путиным.

"В принципе была достигнута договоренность о проведении саммита лидеров в Турции. Здесь переговорным делегациям предстоит большая работа", - считает Фидан.

Глава турецкого МИДа добавил, что по мере продвижения переговоров он наблюдает проявление воли к поиску компромисса. И если процесс продолжится в том же духе, то "может быть найдено промежуточное решение".

"У всех есть козырь, который они не раскрывают. Мы пытаемся создать для этого условия", - добавил он, не уточнив, что имеет в виду.