Стиль 2000-х возвращается: Злата Огневич в джинсовом жилете и босоножках на платформе

Стиль начала 2000-х снова в трендах. Джинсовые жилеты, босоножки на высокой платформе и яркие аксессуары создают образы, в которых сочетаются ностальгия с современностью. Эта эпоха известна своей смелостью и дерзостью, что сегодня снова привлекает модников по всему миру.
РБК-Украина решило рассказать, как стиль 2000-х переосмыслила популярная украинская певица Злата Огневич.
Артистка позировала для фото в джинсовом жилете на молнии с глубоким V-образным вырезом, подчеркивающим фигуру. Он выполнен из плотного денима с потертостями.
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Также она выбрала джинсы с низкой посадкой и расклешенными штанинами, которые были очень популярны в начале 2000-х. Они дополнены широким поясом с большим количеством металлических элементов и пряжкой со стразами или камнями.
Огневич задает тренды (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Массивные шлепанцы на высокой так называемой "пробковой" платформе, что также характерно для стилистики 2000-х.
Певица не боится экспериментировать со стилем (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Также особое внимание Злата Огневич уделила аксессуарам:
Также дополнить образ в стилистике 2000-х она решила акцентом. Злата держит в руке винтажную видеокамеру, что представляет интересный акцент и усиливает ощущение "ретро".
Злата Огневич показала интересный лук (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Образ Златы Огневич выполнен в стилистике, очень напоминающей Y2K (Year 2000) с элементами гранжа или диско. Y2K стиль характеризуется низкими посадками, кроп-топами, джинсовыми элементами, яркими аксессуарами и элементами поп-культуры того периода.
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Вместо очень облегающего и короткого жилета, можно выбрать чуть более свободный крой или джинсовый жилет в стиле оверсайз, который можно носить поверх топа или даже футболки. Джинс может быть более качественным, без чрезмерных потертостей.
Они вернулись, но не в таком же экстремальном варианте, как в 2000-х. Можно выбрать джинсы со средней или немного заниженной посадкой, которые будут более комфортными и универсальными. Клеш остается актуальным, но его размер может быть менее выраженным.
Обувь на платформе актуальна, но в 2025 году предпочтение отдается более сдержанным и элегантным платформам, чем массивные. Можно выбрать кожаные босоножки на платформе или даже кроссовки на платформе, если хочется добавить кэжуал-элемент.
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
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