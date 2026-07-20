Стихия "шагает" по Украине: где ждать грозовые дожди завтра и когда упадет температура

Главное: Осадки 21 июля : умеренные (а днем - местами и значительные дожди) вероятны в большинстве центральных и южных областей, а также в Сумской и Харьковской областях.

: умеренные (а днем - местами и значительные дожди) вероятны в большинстве центральных и южных областей, а также в Сумской и Харьковской областях. Опасные явления : грозы, град и шквалы 15-20 м/с могут быть в отдельных районах центральных, южных и Харьковской областей.

: грозы, град и шквалы 15-20 м/с могут быть в отдельных районах центральных, южных и Харьковской областей. Температурные контрасты : днем вторника воздух может прогреваться до +23...+28°С, на юге и востоке - до +33°С, тогда как на западе будет около +20...+25°С.

: днем вторника воздух может прогреваться до +23...+28°С, на юге и востоке - до +33°С, тогда как на западе будет около +20...+25°С. Столичный регион : по Киеву и области осадков 21 июля не прогнозируют, температура воздуха днем может подниматься до +27...+28°С.

: по Киеву и области осадков 21 июля не прогнозируют, температура воздуха днем может подниматься до +27...+28°С. Что дальше : в ближайшие несколько суток умеренные дожди вероятны в южных и восточных областях, 23 июля - на юго-востоке и востоке (местами возможны значительные дожди, грозы, град и шквалы).

: в ближайшие несколько суток умеренные дожди вероятны в южных и восточных областях, 23 июля - на юго-востоке и востоке (местами возможны значительные дожди, грозы, град и шквалы). Когда посвежеет: в течение 22-23 июля понижение температуры воздуха на 3-5 градусов ожидается не только на западе, но и в целом по Украине.

Особенности погоды в ближайшие дни

Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра на текущую рабочую неделю (21-24 июля), в ближайшие несколько суток умеренные дожди вероятны в южных и восточных областях.

Во вторник, 21 июля, осадки могут быть также в большинстве центральных областей.

В четверг, 23 июля - на юго-востоке и востоке Украины.

Местами не исключаются:

значительные дожди ;

; грозы ;

; днем (в отдельных районах) - град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории - без осадков.

Температура воздуха ночью в среднем +10...+18°С, днем +23...28°С.

На востоке и юго-востоке страны - местами +30...+33°С.

Тем временем в западных областях, а уже 22-23 июля - по Украине - ожидается снижение температуры на 3-5 градусов по Цельсию.

Где вероятны ливни, грозы и шквалы 21 июля

В целом погода в Украине в течение вторника, 21 июля, ожидается с переменной облачностью.

Умеренные (а днем местами и значительные дожди) прогнозируют в большинстве центральных и южных областей, а также в Сумской и Харьковской областях.

На остальной территории - без осадков.

Ветер - северный, в западных и северных областях - западный. Со скоростью 5-10 м/с.

Кроме того, согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления в течение 21 июля вероятны:

в большинстве центральных областей;

в большинстве южных областей;

в Харьковской области.

Речь идет про грозы, а днем (в отдельных районах) - град и шквалы 15-20 м/с.

"I уровень опасности, желтый", - констатировали специалисты.

Опасные метеорологические явления по Украине 21 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Что будет с температурой воздуха ночью и днем

В ближайшую ночь температура воздуха на юге и востоке страны может составлять около 16-21°С.

Днем в этих регионах ожидается +28...+33°С.

На остальной территории Украины:

ночью +13...+18°С;

днем +23...+28°С.

Прохладнее всего - в западных областях. Около +20...+25°С.

Прогноз погоды по Украине на 21 июля (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать от погоды по Киеву и области

Погода 21 июля по территории Киева и Киевской области также ожидается с переменной облачностью. Но без осадков.

Ветер западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ближайшей ночью:

в Киеве +16...+18°С;

по области +13...+18°С.

Температура воздуха во вторник днем: