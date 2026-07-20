Стихия "шагает" по Украине: где ждать грозовые дожди завтра и когда упадет температура

Погода в Украине 21 июля будет контрастной - как по осадкам, так и по температуре. Синоптики предупреждают также, что уже в ближайшее время воздух в большинстве областей может стать более свежим.
Подробнее об особенностях погоды в ближайшие дни, прогнозе на вторник и предупреждении синоптиков, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра на текущую рабочую неделю (21-24 июля), в ближайшие несколько суток умеренные дожди вероятны в южных и восточных областях.
Во вторник, 21 июля, осадки могут быть также в большинстве центральных областей.
В четверг, 23 июля - на юго-востоке и востоке Украины.
Местами не исключаются:
На остальной территории - без осадков.
Температура воздуха ночью в среднем +10...+18°С, днем +23...28°С.
На востоке и юго-востоке страны - местами +30...+33°С.
Тем временем в западных областях, а уже 22-23 июля - по Украине - ожидается снижение температуры на 3-5 градусов по Цельсию.
В целом погода в Украине в течение вторника, 21 июля, ожидается с переменной облачностью.
Умеренные (а днем местами и значительные дожди) прогнозируют в большинстве центральных и южных областей, а также в Сумской и Харьковской областях.
На остальной территории - без осадков.
Ветер - северный, в западных и северных областях - западный. Со скоростью 5-10 м/с.
Кроме того, согласно предупреждению УкрГМЦ, опасные метеорологические явления в течение 21 июля вероятны:
Речь идет про грозы, а днем (в отдельных районах) - град и шквалы 15-20 м/с.
"I уровень опасности, желтый", - констатировали специалисты.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
В ближайшую ночь температура воздуха на юге и востоке страны может составлять около 16-21°С.
Днем в этих регионах ожидается +28...+33°С.
На остальной территории Украины:
Прохладнее всего - в западных областях. Около +20...+25°С.
Погода 21 июля по территории Киева и Киевской области также ожидается с переменной облачностью. Но без осадков.
Ветер западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ближайшей ночью:
Температура воздуха во вторник днем:
Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
Кроме того, мы объясняли, что ждет Украину из-за глобального изменения климата.
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