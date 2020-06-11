Стерненку оберуть запобіжний захід завтра

Фото: Сергій Стерненко (РБК-Україна)

Стерненку вручили клопотання про цілодобовий домашній арешт

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку, підозрюваному в умисному вбивстві, відбудеться 12 червня. Запобіжний захід обиратимуть в Шевченківському районному суді Києва.

Про це Стерненко повідомив на сторінці у Facebook.

За його словами, судове засідання призначили на завтра о 14:00. Головуючим буде суддя Володимир Бугіль.

Як розповів адвокат Масі Найєм, активісту вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Адвокат додав, що даний запобіжний захід Європейським судом з прав людини прирівнюється до тримання під вартою.

Зазначимо, що справа стосується нападу на Стерненка, який стався у травні 2018 року, під час якого один з нападників помер.

Під час нападу активіст також отримав поранення. Стерненко стверджує, що відбивався від нападників, після чого вони почали втікати, але він кинувся навздогін. Пробігши 100 метрів один з нападників впав, тоді за словами Стерненка, він побачив у нього рану та викликав швидку.

Однак сьогодні Стерненку вручили підозру у скоєнні навмисного вбивства.

Крім того, у листопаді було встановлено ймовірного організатора нападу на Стерненка, але його ім'я в СБУ так і не назвали.

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Автор: Дмитро Левицький