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СБУ встановила можливого організатора замаху на Стерненка

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 18:33
СБУ встановила можливого організатора замаху на Стерненка
Фото: Сергій Стерненко (facebook.com/sternenko)

При цьому ім'я можливого організатора не розкривається

Служба безпеки України встановила ймовірного організатора замаху на активіста і екс-голову одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка. Про це йдеться в матеріалах суду, передає РБК-Україна.

З матеріалів справи випливає, що СБУ розслідує обставини нападу на Стерненка в Одесі 24 травня 2018 року, а також встановлення на його автомобіль двох GPS-трекерів для стеження.

Наголошується, що в ході нападу Стерненко вбив одного нападника (Івана Кузнєцова) і поранив другого (Олександра Ісайкула).

"На даний час встановлено, що до організації нападу на ОСОБА_1 (Стерненко) можливо причетний громадянин України ОСОБА_6, який 24.05.2018 провів зустріч зі своїм знайомим ОСОБА_7 і громадянами ОСОБА_3 (Кузнєцов) і ОСОБА_5 (Ісайкул), в ході якої ймовірно обговорив деталі нападу на ОСОБА_1 (Стерненко)", - сказано у визначенні суду з посиланням на дані слідства.

СБУ попросила суд продовжити терміни розслідування, які закінчуються 25 листопада поточного року.

Слідство у клопотанні наполягало на необхідності отримати результати повторної судово-медичної експертизи загиблого Кузнєцова, Стерненка, допиту Ісайкула, який знаходиться за межами України. Також СБУ допускає вручення Ісайкулу підозри за результатами експертиз.

Крім того, слідство має намір продовжити оперативну роботу щодо встановлення замовників і організаторів замаху. Враховуючи це, суд на прохання СБУ продовжив термін досудового розслідування ще на 6 місяців, тобто до 20 травня.

Зазначимо, Стерненко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заявляв, що вважає ймовірними організаторами замаху на себе жителів Одеси Олександра Подобєдова і Віталія Посувайла.

Нагадаємо, напад на Стерненка стався у травні 2018 року. За його словами, на нього напали невідомі, одного з них активіст смертельно поранив ножем.

У лютому 2019 року Стерненко звинуватив поліцію в незаконному стеженні.

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