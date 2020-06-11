Стерненко изберут меру пресечения завтра

Фото: Сергей Стерненко (РБК-Украина)

Стерненко вручили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте

Судебное заседание по избранию меры пресечения активисту Сергею Стерненко, подозреваемому в умышленном убийстве, состоится 12 июня. Меру пресечения будут избирать в Шевченковском районном суде Киева.

Об этом Стерненко сообщил на странице в Facebook.

По его словам, судебное заседание назначили на завтра в 14:00. Председательствующим будет судья Владимир Бугиль.

Как рассказал адвокат Маси Найем, активисту вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Адвокат добавил, что данная мера пресечения Европейским судом по правам человека приравнивается к содержанию под стражей.

Отметим, что дело касается нападения на Стерненка, произошедшего в мае 2018 года, во время которого один из нападавших умер.

Во время нападения активист также получил ранения. Стерненко утверждает, что отбивался от нападавших, после чего они начали бежать, но он бросился вдогонку. Пробежав 100 метров один из нападавших упал, тогда по словам Стерненка, он увидел у него рану и вызвал скорую.

Однако сегодня Стерненку вручили подозрение в совершении умышленного убийства.

Кроме того, в ноябре было установлено вероятного организатора нападения на Стерненка, но его имя в СБУ так и не назвали.

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Автор: Дмитрий Левицкий