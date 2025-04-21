Чужие SMS от "Ощадбанка"? Что это значит и как быстро решить проблему

Украинцы могут получать чужие SMS-сообщения от "Ощадбанка" (фото: Getty Images)

Иногда украинцам могут приходить чужие SMS-сообщения - адресованные другому человеку - от "Ощадбанка". Решить эту проблему можно быстро и удаленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.

Почему могут приходить чужие сообщения от "Ощадбанка" По словам Наумова, порой случаются ситуации, когда к украинцам поступают чужие SMS-сообщения от "Ощадбанка". "Это бывает тогда, когда мобильные операторы повторно продают неактивные номера новым абонентам", - объяснил он. Как украинцам нужно действовать в такой ситуации Если человек получил SMS-сообщение, адресованное другому, нужно действовать по простому алгоритму: позвонить в контакт-центр "Ощадбанка" - по телефону 0-800-210-800;

сообщить, что вам поступают SMS-сообщения, адресованные другому человеку. Как решается ситуация с чужими SMS-сообщениями Наумов объяснил, что в рамках решения этой проблемы: человек обращается в контакт-центр с номера, на который поступают чужие сообщения;

оператор находит клиента, к которому привязан данный номер;

оператор инициирует удаление номера из профиля клиента (бывшего владельца номера);

для подтверждения удаления присылается OTP-пароль, который нужно назвать оператору. "Все очень просто и удобно", - подытожил председатель правления "Ощадбанка". Публикация Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)