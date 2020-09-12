Степанов: Україні може не вистачити лікарів для боротьби з COVID-19

У випадку неконтрольованої ситуації з COVID-19 є ризик нестачі лікарів. Україна йде не за найкращим сценарієм.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Степанов пояснив, що коефіцієнт летальності в Україні - один з найнижчих, але швидке зростання захворюваності через недотримання правил може призвести до колапсу медичної системи.

"Виходячи з того, з якою легкістю ми перевалили за 2 тисячі, а потім – за три тисячі, а з іншої сторони - легковажне ставлення до санітарних правил, - все це говорить, що ми йдемо не за найкращим сценарієм, м’яко кажучи…Нам елементарно може не вистачити лікарів в якийсь момент", - сказав міністр.

Він додав, що зменшити кількість хворих можна дотримуючись "простих правил".

Раніше Степанов заявив, що в Україні наявні 35 тисяч ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус.

Нагадаємо, в уряді вирішили збільшити доплати лікарям в середньому на 3 тисячі гривень.

До речі, дивіться в новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" про те, як білоруські опозиціонери перетинали кордон з Україною і що насправді відбулося з Марією Колесниковою; чому в деяких українських містах відкрили школи, незважаючи на заборону уряду і що вивчатимуть школярі, коли наша система освіти перейде в онлайн.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера"

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" перший президент України Леонід Кравчук висловився про загрозу національній безпеці через політичну конкуренцію.

Леонід Кравчук зробив резонансну заяву

У тому ж випуску дружина кандидата в президенти Білорусі Вероніка Цепкало запропонувала нардепу Нестору Шуфричу "забрати Лукашенка собі".

Вероніка Цепкало звернулася до Нестора Шуфрича

Ще опозиціонери заявили, що білоруси не захочуть бути частиною Російської Федерації.

Вероніка Цепкало зробила важливу заяву про Білорусь

Крім того, Шуфрич і інший парламентар Олексій Гончаренко влаштували гарячу суперечку в ефірі програми Шустера.

Шуфрич і Гончаренко влаштували суперечку в прямому ефірі

Також в ефірі розповіли, як Лукашенко грубо порушив конституцію.

Що загрожує Лукашенко за порушення конституції Білорусі