Степанов: Украине может не хватить врачей для борьбы с COVID-19

В случае неконтролируемой ситуации с COVID-19 есть риск нехватки врачей. Украина идет не по лучшему сценарию.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Степанов пояснил, что коэффициент летальности в Украине - один из самых низких, но быстрый рост заболеваемости из-за несоблюдения правил может привести к коллапсу медицинской системы.

"Исходя из того, с какой легкостью мы перевалили за 2 тысячи, а затем - за три тысячи, а с другой стороны - легкомысленное отношение к санитарным правилам, - все это говорит, что мы идем не по лучшему сценарию, мягко говоря... нам элементарно может не хватить врачей в какой-то момент ", - сказал министр.

Он добавил, что уменьшить количество больных можно соблюдая "простые правила".

Ранее Степанов заявил, что в Украине есть 35 тысяч кроватей для госпитализации больных коронавирусом.

Напомним, в правительстве решили увеличить доплаты врачам в среднем на 3 тысячи гривен.

Кстати, смотрите в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" о том, как белорусские оппозиционеры пересекали границу с Украиной и что на самом деле произошло с Марией Колесниковой; почему в некоторых украинских городах открыли школы, несмотря на запрет правительства и что будут изучать школьники, когда наша система образования перейдет в онлайн.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера"

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" первый президент Украины Леонид Кравчук высказался об угрозе национальной безопасности из-за политической конкуренции.

Леонид Кравчук сделал резонансное заявление

В том же выпуске жена кандидата в президенты Беларуси Вероника Цепкало предложила нардепу Нестору Шуфричу "забрать Лукашенко себе".

Вероника Цепкало обратилась к Нестору Шуфричу

Еще оппозиционеры заявили, что белорусы не захотят быть частью Российской Федерации.

Вероника Цепкало сделала важное заявление про Беларусь

Кроме того, Шуфрич и другой парламентарий Алексей Гончаренко устроили горячий спор в эфире программы Шустера.

Шуфрич и Гончаренко устроили спор в прямом эфире

Также в эфире рассказали, как Лукашенко грубо нарушил конституцию.

Что грозит Лукашенко за нарушение конституции Беларуси