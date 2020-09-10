ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Степанов проведе розмову з мерами обласних центрів через карантин

Київ, Четвер 10 вересня 2020 19:46
Степанов проведе розмову з мерами обласних центрів через карантин
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у понеділок проведе розмову з мерами обласних центрів. Міністр хоче обговорити невиконання місцевими органами влади карантинних заходів.

Про це він повідомив на брифінгу в Києві.

За словами Степанова, він вже поговорив з мерами деяких українських міст телефоном.

"В понеділок хочу провести селектор. Розраховую на відверту розмову, тому що невиконання та легковажне ставлення до всіх епідемічних заходів у перспективі несе дуже великі загрози для України, для життя і здоров’я українців", - наголосив він.

Міністр сподівається, що йому вдасться знайти порозуміння з мерами обласних центрів.

"Дуже розраховую, що під час такого діалогу з мерами міст ми знайдемо те порозуміння, в який спосіб треба виконувати ці протиепідемічні заходи заради перемоги над COVID-19 і заради зупинки цієї хвороби", - додав Степанов.

Нагадаємо, мери Івано-Франківська та Тернополя заявили про намір подати до суду на Кабінет міністрів через потрапляння міст до "червоної зони" карантину.

Пізніше до них приєдналася Чернівецька міська рада.

Додамо, РБК-Україна розповідало, як українська влада збирається боротися з антикарантинним бунтом міських голів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Коронавірус карантинмэрМаксим Степанов
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся