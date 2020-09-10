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Степанов проведет беседу с мэрами областных центров из-за карантина

Киев, Четверг 10 сентября 2020 19:46
Степанов проведет беседу с мэрами областных центров из-за карантина
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник проведет разговор с мэрами областных центров. Министр хочет обсудить невыполнение местными органами власти карантинных мер.

Об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

По словам Степанова, он уже поговорил с мэрами некоторых украинских городов по телефону.

"В понедельник хочу провести селектор. Рассчитываю на откровенный разговор, потому что невыполнение и легкомысленное отношение ко всем эпидемическим мерам в перспективе несет очень большие угрозы для Украины, для жизни и здоровья украинцев", - подчеркнул он.

Министр надеется, что ему удастся найти взаимопонимание с мэрами областных центров.

"Очень рассчитываю, что во время такого диалога с мэрами городов мы найдем то понимание, каким образом нужно выполнять эти противоэпидемические меры ради победы над COVID-19 и ради остановки этой болезни", - добавил Степанов.

Напомним, мэры Ивано-Франковска и Тернополя заявили о намерении подать в суд на Кабинет министров из-за попадания городов в "красную зону" карантина.

Позже к ним присоединился Черновицкий городской совет.

Добавим, РБК-Украина рассказывало, как украинские власти собираются бороться с антикарантинным бунтом городских голов.

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Новости Украины Коронавирус карантинмэрМаксим Степанов
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