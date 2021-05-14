Степанов назвав умову своєї відставки з МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав умову, за якої подасть у відставку з Кабінету міністрів. Наразі, за словами Степанова, він такої заяви не писав.

"На табло у Верховній раді за цю постанову про відставку повинно загорітися 226 голосів. У нас же чітко встановлено законодавством, що будь-якого члена уряду призначає та звільняє парламент", - сказав він.

Як наголосив міністр, його відставку з посади очільника МОЗ повинна підтримати необхідна кількість депутатів.

Нагадаємо, напередодні заступник керівника фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що на засіданні фракції у понеділок планують обговорити можливу відставку Степанова з МОЗ. Корнієнко зазначав, що наразі у фракції немає єдиної думки щодо відставки Степанова.

Як писало РБК-Україна, в березні спікер парламенту Дмитро Разумков запевнив, що відставка Степанова поки не планується.

Крім того, нещодавно прем'єр Денис Шмигаль заявив, що кожен міністр повинен бути готовим до відставки у разі неефективної роботи.