ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Степанов назвав умову своєї відставки з МОЗ

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 14 травня 2021 20:07
Степанов назвав умову своєї відставки з МОЗ Фото: Максим Степанов, глава МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав умову, за якої подасть у відставку з Кабінету міністрів. Наразі, за словами Степанова, він такої заяви не писав.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

Як наголосив міністр, його відставку з посади очільника МОЗ повинна підтримати необхідна кількість депутатів.

"На табло у Верховній раді за цю постанову про відставку повинно загорітися 226 голосів. У нас же чітко встановлено законодавством, що будь-якого члена уряду призначає та звільняє парламент", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні заступник керівника фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що на засіданні фракції у понеділок планують обговорити можливу відставку Степанова з МОЗ. Корнієнко зазначав, що наразі у фракції немає єдиної думки щодо відставки Степанова.

Як писало РБК-Україна, в березні спікер парламенту Дмитро Разумков запевнив, що відставка Степанова поки не планується.

Крім того, нещодавно прем'єр Денис Шмигаль заявив, що кожен міністр повинен бути готовим до відставки у разі неефективної роботи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Мінстерство охорони здоров'я України отставка Максим Степанов
NEWS
Криклій і Петрашко написали заяви про відставку: що відомо
Криклій і Петрашко написали заяви про відставку: що відомо
DAILY
Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт