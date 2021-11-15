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Водомет та бойовий вертоліт: Польща зміцнює охорону біля білоруського КПП

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Польща, Понеділок 15 листопада 2021 12:52
Водомет та бойовий вертоліт: Польща зміцнює охорону біля білоруського КПП Фото: Польща зміцнює охорону біля білоруського КПП (twitter.com /MON_GOV_PL)
Автор: Марія Кучерявець

Польща пригнала до білоруського пункту пропуску "Брузгі", де сьогодні масово мігранти намагаються прорватися через кордон, бойовий вертоліт. Крім того, військові встановили біля КПП водомет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

"Така ситуація з польської сторони. Польські силовики встановили водомет, а в повітрі кружляє гелікоптер", - йдеться в повідомленні.

Крім того, згодом стало відомо, про постріли на кордоні з Польщею. Як заявила польська сторона, це є черговою провокацією білоруських силовиків.

Нагадаємо, сьогодні мігранти на кордоні з Польщею вийшли до білоруського пункту пропуску "Брузгі". Велика група, намагаючись прорватися на КПП, влаштувала тисняву і знесла частину паркану.

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