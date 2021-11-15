Водомет та бойовий вертоліт: Польща зміцнює охорону біля білоруського КПП

Польща пригнала до білоруського пункту пропуску "Брузгі", де сьогодні масово мігранти намагаються прорватися через кордон, бойовий вертоліт. Крім того, військові встановили біля КПП водомет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

"Така ситуація з польської сторони. Польські силовики встановили водомет, а в повітрі кружляє гелікоптер", - йдеться в повідомленні.

Od rana na przejściu granicznym w Kuźnicy po str. białoruskiej gromadzą się nielegalni imigranci. Dołączają do nich kolejne grupy, które do tej pory koczowały przy granicy.Przygotowywana jest próba siłowego forsowania granicy.Wszystko odbywa się pod nadzorem białoruskich służb. pic.twitter.com/6UZgZZaSgS — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 15, 2021

Крім того, згодом стало відомо, про постріли на кордоні з Польщею. Як заявила польська сторона, це є черговою провокацією білоруських силовиків.

Нагадаємо, сьогодні мігранти на кордоні з Польщею вийшли до білоруського пункту пропуску "Брузгі". Велика група, намагаючись прорватися на КПП, влаштувала тисняву і знесла частину паркану.