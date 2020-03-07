Стенфордський університет США зупинив навчання через коронавірус

Фото: Стенфордський університет (collegeconsensus.com)

Коронавірус виявили у викладача

У Сполучених Штатах Америки тимчасово зупинили заняття у Стенфордському університеті після виявлення коронавірусу в одного з викладачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Palo Alto.

Повідомляється, що зараження коронавірусом підтвердили у викладача медичного факультету. Задля уникнення можливого поширення захворювання, керівництво університету вирішило перевести студентів на віддалене навчання з 9 березня.

Крім того, 2 студенти, які могли заразитися коронавірусом, перебувають в самоізоляції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у лідера Демократичної партії Італії Ніколи Зінгаретті діагностували зараження коронавірусом COVID-19. Політик проведе деякий час на карантині у себе вдома.

Також РБК-Україна писало, що у двох медпрацівників міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса виявили зараження коронавірусом. Заражених медпрацівників відправили на карантин до 17 березня.

Крім того, у Британії виявили коронавірус у двох співробітників авіакомпанії British Airways в аеропорту "Хітроу". Хворих помістили в домашній карантин.