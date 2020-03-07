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У Естонії президента перевіряють на коронавірус

Новини » Суспільство     07.03.2020 - 14:16
У Естонії президента перевіряють на коронавірус
Фото: Керсті Кальюлайд (flickr.com eu2017ee)

Кальюлайд сьогодні повернулася з США

Президент Естонії Керсті Кальюлайд після повернення зі Сполучених Штатів Америки, здала аналізи на коронавірус COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За словами радника естонського президента Тааві Ліннамяе, Кальюлайд мала сьогодні відвідати захід, присвячений річниці Конгресу Естонії, однак вона відмовилася від участі з метою попередження можливості поширення коронавірусу.

Зазначається, що на початку тижня Кальюлайд брала участь у конгресі американсько-ізраїльського комітету зі зв'язків з громадськістю у Вашингтоні. У п'ятницю, 6 березня, організатори конгресу заявили, що у двох учасників виявили коронавірус.

"Президент і делегація в поїздці ретельно стежили за дотриманням правил гігієни. Всі здорові, симптомів ні у кого немає", - додав радник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 7 березня в Україні зафіксовано 37 підозр на зараження коронавірусом. Лабораторія Центру громадського здоров'я перевіряє 20 зразків матеріалів, відібраних у пацієнтів з підозрою та тих, хто з ними контактував.

Також РБК-Україна писало, що в Ісландії після виявлення випадків коронавірусу, було оголошено надзвичайний стан. Станом на 7 березня загальне число підтверджених випадків складає 43.

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