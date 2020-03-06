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У Британії виявили коронавірус у співробітників авіакомпанії

Новини » Суспільство     06.03.2020 - 18:01
У Британії виявили коронавірус у співробітників авіакомпанії
Ілюстративне фото (wikimedia by Steve Lynes)

Коронавірус підтвердили у співробітників British Airways

У двох співробітників британської авіакомпанії British Airways в аеропорту "Хітроу" виявили зараження коронавірусом нового типу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, результати експрес-тестів двох співробітників British Airways виявилися позитивними, тому їх помістили в домашній карантин.

"Public Health England підтвердив, що двоє членів нашого персоналу дали позитивний результат на COVID-19", - повідомили в компанії.

Зазначається, що на перевірку також було направлено невелику кількість інших співробітників British Airways, які займаються перевезення багажу. У аеропорті проводять очищення поверхонь та забезпечують дезінфекцію працівників для захисту персоналу та пасажирів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Британії зафіксували першу смерть від коронавірусу COVID-19. У лікарні міста Редінг помер літній чоловік, якого госпіталізували 4 березня з ознаками коронавірусу. Померлий заразився вірусом в Британії, його контакти з іншими людьми вже відстежуються.

Також РБК-Україна писало, що за прогнозами головного лікаря Англії Кріса Уітті, коронавірусом можуть одночасно захворіти до 20% громадян Британії. Він додав, що значна кількість випадків зараження вірусом Британія, можливо, побачить через шість тижнів.

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