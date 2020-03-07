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У США коронавірусом захворіли медпрацівники аеропорту

Новини » Суспільство     07.03.2020 - 09:47
У США коронавірусом захворіли медпрацівники аеропорту
Фото: аеропорт Лос-Анджелеса (twitter.com/flyLAXairport)

Заражені пробудуть у карантині до 17 березня

У двох медпрацівників міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса виявили зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США, коронавірус підтвердили у двох співробітників федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань, які перевіряли пасажирів на симптоми коронавірусу.

Експрес-тести обох медпрацівників дали позитивний результат. Хворих медпрацівників відправили на добровільний карантин до 17 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Британії виявили коронавірус у двох співробітників авіакомпанії British Airways в аеропорту "Хітроу". Після того, як результати експрес-тестів двох співробітників British Airways виявилися позитивними, їх помістили в домашній карантин.

Також РБК-Україна писало, що найбільша європейська авіакомпанія Lufthansa скасовує майже половину рейсів у зв'язку з падінням попиту на перельоти через спалах коронавірусу COVID-19.

Крім того, близько 20 великих європейських авіакомпаній припинили польоти в Китай через спалах коронавірусу. Також всі рейси в Китай скасували кілька американських компаній.

На Донбасі ввели обмеження на КПВВ через коронавірус Число заражених коронавірусом у світі перевищило 100 тис.
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