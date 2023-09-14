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Стефанишина предложила провести Совет Украина-НАТО для обсуждения энергобезопасности

Фото: Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина провела переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсуждали возможность проведения нового заседания Совета Украина-НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, заявления Стефанишиной приводит пресс-служба Кабинета министров Украины.

Чиновница напомнила, что в июле этого года впервые состоялось заседание Совета Украина-НАТО, когда Россия решила прекратить свое участие в зерновой сделке. Такой формат наша страна рассматривает в первую очередь как инструмент интеграции с Альянсом, подчеркнула Стефанишина. 

В ведомстве отмечают, что в ходе встречи со Столтенбергом вице-премьер предложила провести новое заседание Совета Украина-НАТО по энергобезопасности, учитывая возможную активизацию атак россиян на объекты энергетической инфраструктуры нашей страны. 

Также одной из ключевых тем переговоров были насущные потребностей Украины. 

"Чем больше оружия мы получим, тем быстрее мы освободим все наши территории. Наши самые неотложные потребности остаются неизменными – системы противовоздушной обороны, танки, тяжелая бронетехника, боеприпасы, истребители F-16", - подчеркнула Стефанишина.

Совет Украина-НАТО

Напомним, формат Совет Украина-НАТО был создан во время июльского саммита Альянса, который прошел в Вильнюсе. 

Всего в таком формате прошло только одно заседание. На нем обсуждали возможности экспорта украинского зерна после того, как Россия вышла из зерновой сделки. 

Более детально о Совете Украина-НАТО можете узнать в материале РБК-Украина

 

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