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Стефанішина запропонувала провести Раду Україна-НАТО для обговорення енергобезпеки

Фото: Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Віце-прем'єр України Ольга Стефанішина провела переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Сторони обговорювали можливість проведення нового засідання Ради Україна - НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна, заяви Стефанішиної наводить пресслужба Кабінету міністрів України.

Чиновниця нагадала, що у липні цього року вперше відбулося засідання Ради Україна-НАТО, коли Росія вирішила припинити свою участь у зерновій угоді. Такий формат наша країна розглядає насамперед як інструмент інтеграції з Альянсом, наголосила Стефанішина.

У відомстві зазначають, що під час зустрічі зі Столтенбергом віце-прем'єр запропонувала провести нове засідання Ради Україна-НАТО з питань енергобезпеки з огляду на можливу активізацію атак росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури нашої країни.

Також однією з ключових тем переговорів були нагальні потреби України.

"Чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше ми звільнимо всі наші території. Наші найнагальніші потреби залишаються незмінними - системи протиповітряної оборони, танки, важка бронетехніка, боєприпаси, винищувачі F-16", - наголосила Стефанішина.

Рада Україна-НАТО

Нагадаємо, формат Рада Україна-НАТО був створений під час липневого саміту Альянсу, що відбувся у Вільнюсі.

Загалом у такому форматі пройшло лише одне засідання. На ньому обговорювали можливості експорту українського зерна після того, як Росія вийшла із зернової угоди.

Більш детально про Раду Україна-НАТО можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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