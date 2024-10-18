Стефанишина предположила, что останавливает НАТО от приглашения Украины

Она отметила, что НАТО от приглашения может останавливать культура, которая позволила после Второй мировой "распылять ответственность за любое решение".

"Вот эта коллективная безответственность, которая вела к нежеланию брать ответственность за будущее. И вечный страх эскалации, ставший очень предсказуемым для России", - уточнила Стефанишина.

По ее словам, россияне знают о страхе стран Запада перед эскалацией и о боязни делать серьезные шаги.