Стефанішина припустила, що зупиняє НАТО від запрошення України

Вона зазначила, що НАТО від запрошення може зупиняти культура, яка дозволила після Другої світової "розпорошувати відповідальність за будь-яке рішення".

"Ось ця колективна безвідповідальність, яка вела до небажання брати відповідальність за майбутнє. І вічний страх ескалації, який став дуже передбачуваним для Росії", - уточнила Стефанішина.

За її словами, росіяни знають про страх країн Заходу перед ескалацією та про побоювання робити серйозні кроки.