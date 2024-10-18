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Стефанішина припустила, що зупиняє НАТО від запрошення України

Фото: Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Причин, чому країни НАТО все ще відмовляються запрошувати Україну до Альянсу, може бути кілька. Одна з них - страх перед ескалацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністра юстиції України Ольги Стефанішиної в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, яке транслювали в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що НАТО від запрошення може зупиняти культура, яка дозволила після Другої світової "розпорошувати відповідальність за будь-яке рішення".

"Ось ця колективна безвідповідальність, яка вела до небажання брати відповідальність за майбутнє. І вічний страх ескалації, який став дуже передбачуваним для Росії", - уточнила Стефанішина.

За її словами, росіяни знають про страх країн Заходу перед ескалацією та про побоювання робити серйозні кроки.

 

Запрошення України до НАТО

Нагадаємо, Україна хотіла, щоб її запросили вступити до НАТО на липневому саміті Альянсу, що відбувся у Вашингтоні. Але союзники не наважилися ухвалити таке рішення. Проти виступили США та Німеччина.

Нещодавно Київ розробив план перемоги, в якому першим пунктом передбачається запрошення України до НАТО до завершення війни з Росією.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, зараз позиція США з цього питання почала змінюватися на краще.

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