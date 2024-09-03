Стефанишина подала в Раду заявление об отставке, - Стефанчук

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина решила уйти в отставку. Соответствующее заявление она подала в Раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в Facebook .

По его словам, заявление рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний парламента.

"В Верховную Раду поступило заявление от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной О.В. об отставке", - написал Стефанчук.

Перестановки в Кабмине

Напомним, сегодня, 3 сентября, источники РБК-Украина в парламенте сообщали, что в Кабинете министров и Офисе президента ожидаются кадровые перестановки.

В частности, уволить могут глав МИД, Минюста, Минэкологии, а также вице-премьера по реинтеграции Ирину Верещук.

При этом рассматривается уход с должности заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы. Вместо него могут назначить нынешнего руководителя Минстратпрома Александра Камышина.

Как сообщал ранее Стефанчук, заявление об уходе с должности уже написали министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

В свою очередь нардеп Давид Арахамия рассказал, что на этой неделе планируется изменить 50% состава Кабмина.

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