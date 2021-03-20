Стефанішина про плани Німеччини по "Північному потоку-2": безпека України не вимірюється в євро

Вона зазначила, що завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" розпочне новий виток інформаційної, гібридної агресії Росії проти України.

"Що стосується України, то у нас дуже просте розуміння ситуації: безпека, територіальна цілісність України не вимірюються мільйонами доларів або євро. І ми розуміємо, що запуск цього проекту, безумовно, відкриває РФ двері для повноцінної агресії на нашу територію і створює сприятливі умови для підриву іміджу України як надійного енергетичного партнера. Ми вважаємо, що це є частиною великої гібридної війни РФ", - заявила віце-прем'єр.

Вона нагадала, що Німеччина є основним торговельним партнером України в ЄС.

"Станом на жовтень 2020 року Німеччина інвестувала в економіку України 1,67 млрд доларів. Інвестиції з ФРН ростуть... Ми обговорювали нові проекти, нові можливості для збільшення економічного співробітництва. Питання водню також пріоритетним, оскільки Україна зобов'язалася узгоджувати свою політики з цілями Європейського зеленого курсу (Green Deal)", - заявила Стефанишина.

Віце-прем'єр зазначила, що економічне співробітництво не може підміняти питання національної безпеки та її гарантії.