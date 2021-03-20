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Стефанішина про плани Німеччини по "Північному потоку-2": безпека України не вимірюється в євро

Автор: РБК-Україна

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Німеччина і США зараз ведуть переговори щодо реалізації проекту газопроводу "Північний потік-2" і санкцій. Вона зазначила, що безпека і територіальна цілісність України не вимірюються мільйонами доларів або євро.

Про це Стефанішина розповіла в інтерв'ю "Укрінформу".

Вона зазначила, що завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" розпочне новий виток інформаційної, гібридної агресії Росії проти України.

"Що стосується України, то у нас дуже просте розуміння ситуації: безпека, територіальна цілісність України не вимірюються мільйонами доларів або євро. І ми розуміємо, що запуск цього проекту, безумовно, відкриває РФ двері для повноцінної агресії на нашу територію і створює сприятливі умови для підриву іміджу України як надійного енергетичного партнера. Ми вважаємо, що це є частиною великої гібридної війни РФ", - заявила віце-прем'єр.

Вона нагадала, що Німеччина є основним торговельним партнером України в ЄС.

"Станом на жовтень 2020 року Німеччина інвестувала в економіку України 1,67 млрд доларів. Інвестиції з ФРН ростуть... Ми обговорювали нові проекти, нові можливості для збільшення економічного співробітництва. Питання водню також пріоритетним, оскільки Україна зобов'язалася узгоджувати свою політики з цілями Європейського зеленого курсу (Green Deal)", - заявила Стефанишина.

Віце-прем'єр зазначила, що економічне співробітництво не може підміняти питання національної безпеки та її гарантії.

Раніше повідомлялося, що влада Німеччини пообіцяли США посилити підтримку України в обмін на завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Крім того, у Державному департаменті США назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".

У Німеччині ж намагаються виграти час, щоб завершити будівництво російського газопроводу, попри санкції з боку США.

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Новини України ГерманияПівнічний потік-2
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