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Стефанишина о планах Германии по "Северному потоку-2": безопасность Украины не измеряется в евро

Автор: РБК-Украина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Германия и США сейчас ведут переговоры по реализации проекта газопровода "Северный поток-2" и санкций. Она отметила, что безопасность и территориальная целостность Украины не измеряются миллионами долларов или евро.

Об этом Стефанишина рассказала в интервью "Укринформу".

Она отметила, что завершение строительства газопровода "Северный поток-2" начнет новый виток информационной, гибридной агрессии России против Украины.

"Что касается Украины, то у нас очень простое понимание ситуации: безопасность, территориальная целостность Украины не измеряются миллионами долларов или евро. И мы понимаем, что запуск этого проекту, безусловно, открывает РФ двери для полноценной агрессии на нашу территорию и создает благоприятные условия для подрыва имиджа Украины как надежного энергетического партнера. Мы считаем это частью большой гибридной войны РФ", - заявила вице-премьер.

Она напомнила, что Германия является основным торговым партнером Украины в ЕС.

"По состоянию на октябрь 2020 года Германия инвестировала в экономику Украины 1,67 млрд долларов. Инвестиции из ФРГ растут... Мы обсуждали новые проекты, новые возможности для увеличения экономического сотрудничества. Вопрос водорода также приоритетным, поскольку Украина обязалась согласовывать свою политики с целями Европейского зеленого курса (Green Deal)", - заявила Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что экономическое сотрудничество не может подменять вопрос национальной безопасности и ее гарантии.

Ранее сообщалось, что власти Германии пообещали США усилить поддержку Украины в обмен на завершение строительства газопровода "Северный поток-2".

Кроме того, в Государственном департаменте США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".

В Германии же пытаются выиграть время, чтобы завершить строительство российского газопровода, несмотря на санкции со стороны США.

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Новости Украины ГерманияСеверный поток-2
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