Стефанишина о планах Германии по "Северному потоку-2": безопасность Украины не измеряется в евро

Она отметила, что завершение строительства газопровода "Северный поток-2" начнет новый виток информационной, гибридной агрессии России против Украины.

"Что касается Украины, то у нас очень простое понимание ситуации: безопасность, территориальная целостность Украины не измеряются миллионами долларов или евро. И мы понимаем, что запуск этого проекту, безусловно, открывает РФ двери для полноценной агрессии на нашу территорию и создает благоприятные условия для подрыва имиджа Украины как надежного энергетического партнера. Мы считаем это частью большой гибридной войны РФ", - заявила вице-премьер.

Она напомнила, что Германия является основным торговым партнером Украины в ЕС.

"По состоянию на октябрь 2020 года Германия инвестировала в экономику Украины 1,67 млрд долларов. Инвестиции из ФРГ растут... Мы обсуждали новые проекты, новые возможности для увеличения экономического сотрудничества. Вопрос водорода также приоритетным, поскольку Украина обязалась согласовывать свою политики с целями Европейского зеленого курса (Green Deal)", - заявила Стефанишина.

Вице-премьер отметила, что экономическое сотрудничество не может подменять вопрос национальной безопасности и ее гарантии.