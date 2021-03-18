США розглядають можливість додаткових санкцій проти "Північного потоку-2", - Bloomberg
Білий дім розглядає можливість введення додаткових санкцій, щоб заблокувати проект будівництва газопроводу "Північний потік-2". Санкції можуть торкнутися і оператора будівництва трубопроводу Nord Stream 2 AG.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на трьох обізнаних про це джерел.
За словами співрозмовників агентства, в санкційний список також може потрапити і страхова компанія, яка працює з суднами, які залучені до будівництва в Балтійському морі, а також інші організації.
За даними видання, американські законодавці наполягають на тому, щоб адміністрація президента Джо Байдена прийняла більш рішучі заходи щодо зупинення проекту. Минулого місяця Конгресу представили доповідь, в якій єдиним об'єктом санкцій було названо судно - учасник проекту - "Фортуна".
Представники Білого дому заявили, що введення санкцій "не так просто", тому що немає однозначних доказів порушень, передає агентство. В кінцевому підсумку адміністрації доведеться вирішити, чи варто введення санкцій відносно німецьких організацій неминучих політичних наслідків, пише Bloomberg, вказуючи, що канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримує проект.
Нагадаємо, влада Німеччини пообіцяли США посилити підтримку України в обмін на завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Крім того, у Державному департаменті США назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".
У Німеччині ж намагаються виграти час, щоб завершити будівництво російського газопроводу, попри санкції з боку США.