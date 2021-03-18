США розглядають можливість додаткових санкцій проти "Північного потоку-2", - Bloomberg

Білий дім розглядає можливість введення додаткових санкцій, щоб заблокувати проект будівництва газопроводу "Північний потік-2". Санкції можуть торкнутися і оператора будівництва трубопроводу Nord Stream 2 AG.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на трьох обізнаних про це джерел.

За словами співрозмовників агентства, в санкційний список також може потрапити і страхова компанія, яка працює з суднами, які залучені до будівництва в Балтійському морі, а також інші організації.

За даними видання, американські законодавці наполягають на тому, щоб адміністрація президента Джо Байдена прийняла більш рішучі заходи щодо зупинення проекту. Минулого місяця Конгресу представили доповідь, в якій єдиним об'єктом санкцій було названо судно - учасник проекту - "Фортуна".

Представники Білого дому заявили, що введення санкцій "не так просто", тому що немає однозначних доказів порушень, передає агентство. В кінцевому підсумку адміністрації доведеться вирішити, чи варто введення санкцій відносно німецьких організацій неминучих політичних наслідків, пише Bloomberg, вказуючи, що канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримує проект.