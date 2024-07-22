Стефанишина о перестановках в Кабмине: мое усиление однозначно проводится

В настоящее время речь не идет о конкретных должностях в Кабинете министров, на которые претендует вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, но ее кадровое усиление проводится.

Об этом заявила Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В правительстве продолжаются дискуссии по оптимизации состава Кабмина, оптимизации министерств. Сейчас речь не идет о каких-то конкретных должностях, на которые я претендую, ни в Министерство юстиции, ни в любое другое министерство", - сказала Стефанишина. По ее словам, в последнее время проходит много важных международных мероприятий, в частности открытие переговоров с Евросоюзом, саммит НАТО, и кадровые вопросы не обсуждались. "Но, конечно, периодически вы будете видеть некоторые решения, касающиеся оптимизации состава правительства. И усиление мое однозначно проводится", - отметила вице-премьер.