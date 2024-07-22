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Стефанишина о перестановках в Кабмине: мое усиление однозначно проводится

Понедельник 22 июля 2024 17:37
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Стефанишина о перестановках в Кабмине: мое усиление однозначно проводится Фото: вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В настоящее время речь не идет о конкретных должностях в Кабинете министров, на которые претендует вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, но ее кадровое усиление проводится.

Об этом заявила Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В правительстве продолжаются дискуссии по оптимизации состава Кабмина, оптимизации министерств. Сейчас речь не идет о каких-то конкретных должностях, на которые я претендую, ни в Министерство юстиции, ни в любое другое министерство", - сказала Стефанишина.

По ее словам, в последнее время проходит много важных международных мероприятий, в частности открытие переговоров с Евросоюзом, саммит НАТО, и кадровые вопросы не обсуждались.

"Но, конечно, периодически вы будете видеть некоторые решения, касающиеся оптимизации состава правительства. И усиление мое однозначно проводится", - отметила вице-премьер.

Перестановки в Кабмине

Напомним, в июне источники РБК-Украина сообщали, что в Кабинете министров может пройти ряд назначений, в том числе на должности министров инфраструктуры и региональной политики.

Также мы сообщали, что так называемая "перезагрузка Кабмина" предполагает, в частности, и смену премьер-министра Дениса Шмыгаля. Если такое решение будет принято, то главу правительства могут сменить к началу осени.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность кадровых изменений в правительстве, заявил, что "проговаривает с некоторыми министрами те или иные изменения". При этом глава государства уклонился от ответа на то, ожидать ли в ближайшее время отставки премьера Дениса Шмыгаля.

Также ранее в СМИ появилась информация, что Ольга Стефанишина может возглавить Министерство юстиции вместо Дениса Малюськи, оставив за собой нынешнюю должность.

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Кабинет Министров Украины Ольга Стефанишина
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