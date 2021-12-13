Стефанчук розповів, коли можуть ухвалити закон про столицю

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, коли буде прийнятий закон Про столицю і законодавчо завершиться етап реформи децентралізації. Він планує, що це відбудеться після Нового року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Стефанчука в інтерв'ю для видання "Інтерфакс-Україна".

"Думаю, вже після Нового року. Він буде прийматися разом із законопроектом про місцеві держадміністрації, тому що вони один на одного "накладаються". Це ті два законопроекти, які будуть законодавчо завершувати етап реформи децентралізації", - заявив він.

При цьому Стефанчук уточнив що "фінальним акордом стане прийняття закону про внесення змін до Конституції в частині децентралізації".

"Це плануємо на наступну сесію", - резюмував голова Верховної Ради.