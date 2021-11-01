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Кличко надіслав законопроект про столицю до Венеціанської комісії та Ради Європи

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 17:51
Кличко надіслав законопроект про столицю до Венеціанської комісії та Ради Європи Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Мер Києва Віталій Кличко надіслав текст законопроєкту про столицю №2143-3 на розгляд Венеційської комісії і Ради Європи. Він пояснив, що зробив це на випадок, якщо профільний комітет Верховної ради не надіслав текст проекту для оцінки на відповідність демократичним цінностям та конституційним нормам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кличка "Радіо Свобода".

"Якщо комітет не переслав нашим європейським партнерам цей законопроєкт, я це взяв на себе. В упередженості ніхто не може звинуватити Венеціанську комісію чи Раду Європи. Всі ці документи вже були мною відправлені. Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо висновки", - наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва пояснив це необхідністю оцінити законопроект про столицю на відповідність ключовим європейським принципам самоврядування.

"Венеціанська комісія, Рада Європи повинні дати висновки, чи відповідає цей закон демократичним, європейським вимогам, чи цей закон пишеться тільки для одного: щоб призначити людину, яка буде виконувати завдання. І така спокуса достатньо велика. Хочемо будувати європейську столицю – повинні відповідати ключовим європейським принципам самоврядування. Але хтось поспішає, комусь ці висновки взагалі не потрібні. Їм потрібно ухвалити це рішення", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, проект закону "Про місто Київ - столицю України" був поданий до парламенту у вересні 2019 року та схвалений Верховною радою у першому читанні вже у жовтні 2019-го. Він отримав цілу низку зауважень від Головного науково-експертного управління ВР, Головного юридичного управління ВР та багатьох експертів, і на два роки про нього "забули". Також цей проєкт отримав негативний висновок Ради Європи, яка визнала низку його положень такими, що не відповідають вимогам Європейської хартії місцевого самоврядування, іншим стандартам Ради Європи та усталеній європейській практиці. Конституційний суд України двічі виносив вердикт про неконституційність розділення посад київського міського голови та голови КМДА.

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Віталий Кличко
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