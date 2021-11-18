Під Радою влаштували загальнокиївський флешмоб через закон про столицю

Під Верховною радою відбувся загальнокиївський флешмоб "Руки геть від Києва та киян!". Учасники акції вимагали зняти з розгляду законопроект про столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з місця подій.

Свої вимоги учасники флешмобу сформулювали у листівках та плакатах, а саме зняти з розгляду законопроект про столицю й ухвалити європейський варіант закону.

Учасники флешмобу також висловилися проти розділення посад міського голови Києва і голови КМДА та передачі більшості повноважень представники центральної влади.

"Це буде узурпування влади. Ми тут, щоб голосно заявити "слугам": руки геть від Києва! Ні узурпації влади! Київ не віддамо!" - заявив організатор флешмобу Микола Ковтуненко.

Кияни також побоюються, що законопроєкт дозволить владі взяти під контроль райони Києва.

"Вибори до районних рад не відбудуться, тому що Кабінет міністрів не визначив межі районів", - каже Ковтуненко.

Співорганізатор флешмобу Єгор Чичеринда нагадав про досвід Януковича "приборкати" Київ.

"У 2013 році Янукович призначив свого «смотрящого», Олександра Попова. І перше, що зробив Попов, - почав згортати студентські акції протесту проти проросійського курсу уряду Азарова-Януковича. Зараз гарячі голови з Банкової намагаються повторити історію 2013 року. Але Кличко - не Черновецький. Він не втече в Грузію чи кудись ще. Він буде боротися", - заявив Чичеринда.

Громадський активіст Ігор Луценко заявив, що центральна влада мала б змагалася з київською у хороших справах.

"Я би дуже хотів, щоб київська влада мала в обличчі центральної влади конкурента в хороших справах. Але центральна влада ще ні в чому себе не показала в столиці. Немає жодної хорошої справи центральної влади в Києві. Згадаємо Гостиний двір на Подолі, який є зоною відповідальності центральної влади. А так Зеленський поступово перетворюється на Януковича. Я йому не раджу цього робити", - сказав Луценко.

Учасники флешмобу висловлювали своє обурення тим, що закон для Києва готувався без врахування думки самих киян.

"Жоден з нас не побував на громадських обговореннях. Жодну думку киян не прописано у законі про Київ. Прикриваючись поверненням самоврядування, вони просто хочуть з’ясувати особисті стосунки. "Слуги" хочуть позбавити прав нашого мера, щоб був поставлений представник Банкової", - заявив голова руху "Кияни разом" Ярослав Діденко.

Наприкінці флешмобу учасники запустили тисячі зелених конвертів з написами "30 срібняків" у бік Верховної ради.