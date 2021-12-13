Стефанчук розповів, коли можуть ухвалити закон про столицю
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, коли буде прийнятий закон Про столицю і законодавчо завершиться етап реформи децентралізації. Він планує, що це відбудеться після Нового року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Стефанчука в інтерв'ю для видання "Інтерфакс-Україна".
"Думаю, вже після Нового року. Він буде прийматися разом із законопроектом про місцеві держадміністрації, тому що вони один на одного "накладаються". Це ті два законопроекти, які будуть законодавчо завершувати етап реформи децентралізації", - заявив він.
При цьому Стефанчук уточнив що "фінальним акордом стане прийняття закону про внесення змін до Конституції в частині децентралізації".
"Це плануємо на наступну сесію", - резюмував голова Верховної Ради.
Як повідомлялося, Верховна рада планувала прийняти у другому читанні законопроект №2143-3 "Про місто Київ-столицю України" до кінця року.
Текст документа викликав численні зауваження Головного науково-експертного управління та Головного юридичного управління Верховної Ради.
17 листопада свої критичні зауваження до законопроекту направила Рада Європи. Віталій Кличко раніше направив текст законопроекту до Венеціанської комісії.
Проти поділу посад Київського міського голови та голови КМДА, згідно з опитуваннями, заперечують більшість киян.
18 листопада, коли закон про столицю має розглядатися в парламенті, під Верховною Радою відбувся флешмоб "Руки геть від Києва і киян!".